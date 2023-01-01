Онлайн - инструменты для любителей PDF

Полностью бесплатные онлайн-инструменты для объединения, разделения, сжатия PDF-файлов, преобразования документов Office в PDF-файлы, преобразования PDF-файлов в JPG и JPG в PDF. Без необходимости установки.

Объединить PDF

Объединяйте PDF файлы и упорядочите их легко и быстро в любом порядке, который вам нравится.

Разделить PDF

Выбирайте диапазон страниц, одну страницу или преобразовывайте каждую страницу документа в независимый PDF-файл.

Сжать PDF

Уменьшайте размер вашего PDF файла, и при этом сохраняйте качество. Оптимизируйте ваши PDF файлы.

PDF в Word

Конвертируйте ваши PDF файлы в легко редактируемые DOC и DOCX документы. Преобразованный WORD документ будет точным почти на 100%.

PDF в Powerpoint

Конвертируйте ваши PDF файлы в легко редактируемые PPT и PPTX слайд-шоу.

PDF в Excel

Извлекайте данные прямо из PDF-файлов в электронные таблицы EXCEL, всего через несколько секунд.

Word в PDF

Конвертировать ваши документы в PDF-файл, который будет таким же самым как и оригинальный DOC или DOCX.

PowerPoint в PDF

Конвертировать ваши презентации в PDF-файл, который будет таким же самым как и оригинальный PPT или PPTX.

Excel в PDF

Преобразование ваших таблиц с колонками в PDF файл, с учетом ширины PDF. Книжная или альбомная ориентация. Ваш выбор.

Редактировать PDF

Добавить текст, изображения, формы или рукописные аннотации в PDF-документ. Измените размер, шрифт и цвет содержимого.

PDF в JPG

Извлекайте все изображения, содержащиеся в PDF или конвертируйте каждую страницу в файл JPG.

JPG в PDF

Конвертируйте ваши изображения в формат PDF. Регуляция ориентации и полей.

Подписать PDF

Подписывайте сами или запрашивайте электронные подписи у других.

Водяной знак

Выберите изображение или текст, которые вы хотите вставить в ваш PDF. Выберите положение, прозрачность и шрифт.

Повернуть PDF

Вращайте ваш PDF, как только хотите. Вращайте несколько PDF файлов одновременно!

HTML в PDF

Преобразуйте веб-страницы в HTML в PDF-файл. Скопируйте и вставьте URL-адрес нужной страницы и конвертируйте его в формат PDF одним щелчком мыши.

Открыть PDF

Снимите пароль безопасности для свободного использования файла.

Защита PDF

Защитите PDF файлы паролем. Шифруйте PDF документы для предотвращения несанкционированного доступа.

Организовать PDF

Сортируйте страницы вашего PDF-файла, как вам угодно. Удаляйте или добавляйте PDF-страницы в документ по своему усмотрению.

PDF в PDF/A

Преобразуйте ваш PDF-файл в PDF/A, соответствующую стандарту ISO версию PDF для долгосрочного хранения. Формат вашего PDF-файла будет сохранен.

Восстановить PDF

Восстановите поврежденный PDF файл и восстановите данные из поврежденного PDF файла. Исправляйте PDF файлы с помощью нашего инструмента восстановления.

Номера страниц

Легко добавляйте номера страниц в PDF документы. Выберите положение, размеры, формат и шрифт!
Новинка!

Сканировать в PDF

Создавайте сканы документов с помощью мобильного устройства и сразу же отправляйте их в браузер.
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